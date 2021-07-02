Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kayseri'de terörle mücadeleye değindi Açıklaması
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Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kayseri'de terörle mücadeleye değindi Açıklaması

Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kayseri'de terörle mücadeleye değindi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dağları, köyleri terörden temizlediklerini belirterek, "Şimdi kaçtıkları Irak ve Suriye'nin tepelerinde bulup tepelerine binmeye devam ediyoruz.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dağları, köyleri terörden temizlediklerini belirterek, "Şimdi kaçtıkları Irak ve Suriye'nin tepelerinde bulup tepelerine binmeye devam ediyoruz. Hayatı onlara zehir edeceğiz. Evlatlarımızın hiçbirinin elhamdülillah kanı yerde kalmıyor." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesi iş birliği ile Tınaztepe Mahallesi'nde hayırsever Ahmet ve Selehattin Sarıalp'in yaptırdığı Aile Sağlığı Merkezinin açılışına katıldı.

Burada konuşan Özhaseki, Türkiye'nin zor bir coğrafyada yaşadığını, Avrupa'nın ortasında keyif yapan bir ülke olmadığını, etrafının ateş çemberi olduğunu söyledi.

Zor bir coğrafyada, yatırım yapıldığını, ülkenin büyüdüğünü anlatan Özhaseki, "2015 yılında strateji grubu olarak bir anket yaptırdık. Vatandaşa sorduk, 'En önemli sorun nedir?' dedik. Yüzde 90 PKK terör örgütü çıktı. Çok şükür bu terör örgütü bitti, şehirlerimizde kalmadı. Kızılay, Beşiktaş ve Kayseri'de bombalar patlatamıyorlar. Dağları, köyleri temizledik. Şimdi kaçtıkları Irak ve Suriye'nin tepelerinde bulup tepelerine binmeye devam ediyoruz. Hayatı onlara zehir edeceğiz. Evlatlarımızın hiçbirinin elhamdülillah kanı yerde kalmıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik anlamda zor durumda bırakılmak istendiğini vurgulayan Özhaseki, salgın döneminde dünyanın daraldığı dönemde bile 20'den fazla hastanenin açıldığını dile getirdi.

"Ayasofya herkesin rüyasıydı. Batı'nın ve Hristiyan aleminin baskısından dolayı cami olarak açamıyorduk." diyen Özhaseki, şu an açıldığını, ezanların okunduğunu hatırlattı.

Özhaseki, Akdeniz'de yaşanan oyunların bozularak yatırım üzerine yatırım yapıldığını, Akdeniz'in Türk gölü haline geldiğini ifade etti.

"Milletin menfaatine olan her şeyi yapmaya azmediyoruz"

Türkiye'nin salgının bitmesiyle hizmet sektöründe önünün açılacağını anlatan Özhaseki, yapılan desteklerin önemini vurguladı.

Yakın dönemde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığına değinen Özhaseki, "Kayseri Şehir Hastanesinde odada kaldım. Büyük bir odaydı. 'Acaba bana mı böyle bir oda verdiler?' dedim. Yanımdaki odalarda bulunan herkes Kovid-19 olduğu için diğer odalardakileri ziyaret ettim. Herkesin odası benimki kadar güzeldi. Hiç farkı yoktu." dedi.

Özhaseki, yapılan hizmetlere her zaman muhalif birilerinin olduğunu, doğru olan, milletin menfaatine olan her şeyi yapmaya azmettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından açılışın gerçekleştirildiği programa AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kayseri'de terörle mücadeleye değindi Açıklaması
Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kayseri'de terörle mücadeleye değindi Açıklaması
Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kayseri'de terörle mücadeleye değindi Açıklaması
Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Kayseri'de terörle mücadeleye değindi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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