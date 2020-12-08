Son dakika haber! AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

08.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:28
Son dakika haber! AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre ??????? AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

??????? AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada görüşmeyle ilgili ifadelerine yer verilen Günay, Bakan Soylu ile Eskişehir'e ilişkin konuları değerlendirdiklerini aktardı.

Bakan Soylu'ya, Eskişehir ve ilçelerinin ihtiyaçları konusunda bazı bilgiler ilettiğini duyuran Günay, şöyle devam etti:

"Eskişehir'deki yatırımları değerlendirdik. Bakanımız Süleyman Soylu'ya ilgisi ve destekleri için tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Şehrimiz için önemli bir yatırım olarak gördüğümüz Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasının yapımı konusunda da Sayın Bakanımız ile görüştük. İşlemlerin hızlandırılması konusunda hemen talimat verdi. Herhangi bir afet sırasında ilgili kurumlar arasında koordinasyon çok önemli. Valimiz Erol Ayyıldız ile yaptığımız istişareler sonucu bu altyapının hızlanması kararını verdik. Afetin ne zaman nerede gerçekleşeceğini bilemeyiz ancak hazır olmak bizim elimizde ve bu yatırımla şehrimizin bu açıdan önemli bir gelişme kaydedeceğini düşünüyorum."

Kadın karşı şiddet önlemleri raporu

Milletvekili Günay, Bakan Soylu ile görüşmesinde kadına şiddet konusuna da değindiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına karşı şiddeti, insanlığa, canlıya karşı şiddet olarak görüyoruz. İlgili bakanlıklarımız tüm gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bu konuda önleyici ve kontrol edici mercilerden biri İçişleri Bakanlığımız. Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz, sahadan gelen talepleri ve ihtiyaçları değerlendiriyoruz. Bana iletilen saha uygulamalarının etkinliğini artıracak önlemleri Sayın Bakanımıza ilettim. Bazı konularda zaten çalışmaların yapıldığı bilgisini aldım. 2021 yılında hayata geçecek tedbirler olacak. Ancak ne kadar önlem alırsak alalım, bu konunun çözümü zihniyet değişiminden yani eğitimden geçiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

İlgili Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: 'Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir.'
İçişleri Bakanı Soylu: "Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir."
İçişleri Bakanı Soylu: '(Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası) Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir.'
İçişleri Bakanı Soylu: "(Ekrem İmamoğlu'na suikast girişimi iddiası) Böyle bir suikast girişimi söz konusu değildir."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Demet Özdemir Perihan Savaş Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Ali Palabıyık Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü - Eskişehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 16:13:42. #1.15#
title