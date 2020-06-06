Son dakika haber... AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ilçeleri ziyaret etti
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Son dakika haber... AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ilçeleri ziyaret etti

Son dakika güncel haberi... AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerine ziyarette bulundu.

Son dakika haber... AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ilçeleri ziyaret etti
06.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:24

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerine ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkanlığında yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçelerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterilmesini isteyen Çalışkan, Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Çam, İlçe Kaymakamı Murat Demirbilek, Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Akgün, İlçe Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, ilçe teşkilat mensupları ve organik ipek böceği üretilen tesisine ziyarette bulundu.

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Çalışkan, hükümetin her zaman olduğu gibi milletinin yanında olduğunu vurguladı.

Çalışkan, şunları bildirdi:

"Bu dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliği Sağlık Bakanımızın vizyonu, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ve en önemlisi necip milletimizin sabır ve dayanışması bu süreçte başarının kaynağı olmuştur. Türkiye güçlü sağlık sistemi ve sosyal yardımlarıyla dünyaya örnek olmuştur. Başlayan normalleşme döneminde vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomiyi canlandırmak ve yerli üretimi desteklemek için hükümetimiz tarafında dört ayrı finansman paketi daha açıklandı. Konut, taşıt, tatil ve sosyal hayat desteği paketleri ile vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amaçlanmıştır. 'Devlet millet içindir' anlayışı ile AK Parti olarak önümüzdeki süreçte de vatandaşlarımızın, esnafımızın, çiftçimizin yanında olmayı sürdürecek, destek vermeye devam edeceğiz. Millet olarak inşallah bu salgının da üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi daha da güçlendireceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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