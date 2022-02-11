Son dakika haber! AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Bölük, Edirne'de toplantılar gerçekleştirdi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı, Edirne koordinatörü Seda Gören Bölük, partisinin il başkanlığını ziyaret ederek, toplantılar geçekleştirdi.

Ak Parti Edirne İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bölük, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti ilçe başkanları parti binasında toplandı.

Toplantının ardından İba ve Bölük, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile bir araya geldi.

İba, burada yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Merkezi'nin talimatları doğrultusunda gerçekleştirdikleri Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantılarını tamamladıklarını belirtti.

Güzel ve başarılı bir danışma meclisi sürecini bitirdiklerini aktaran İba, "Belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda başladığımız 2023 yılı çalışmalarımızı hızlandırmak adına sözleştik. Aylık düzenli olarak ilçe başkanlarımız ile il genel ve belediye meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne teşkilatının çalışmalarını anlatan İba, şunları kaydetti:

"İlçe programlarımıza devam ediyoruz. Gittiğimiz ilçede tüm gün boyunca tek bir esnafımızı atlamadan her bir vatandaşımızın gözünün içine bakarak selamlaşıyor, dinliyor ve sohbetler ediyoruz. En son cumartesi günü Havsa ilçemizdeydik. İlçe başkanımız, Belediye Başkanımız ve kıymetli teşkilat üyelerimizle birlikte Havsa ilçemizi tüm gün adım adım ziyaret ederek hemşehrilerimiz ile bir araya geldik. İşte yaptığımız ilçe, köy ve merkez ziyaretlerimizde vatandaşlarımızdan aldığımız bilgileri genel merkezimize iletiyoruz. Her ay Ankara'da düzenlenen 81 il başkanları toplantısında Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a iletiyoruz. İnşallah bu dönem Edirne'mizde Sayın Cumhurbaşkanımıza en fazla oy oranıyla güç vereceğiz."

Bu arada, AK Parti Edirne İl Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları yönetimleri ve mahalle başkanlarının katılımıyla bir toplantı daha düzenlendi.

İba, toplantıda, Edirne teşkilatının bir bütün olarak birlik ve beraberlik duygusu içinde çalıştığını ve aynı duygularla Edirne'ye ve tüm Türkiye'ye hizmet edecek projeler üreteceğini söyledi.

Bölük de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'ye ve Edirne teşkilatına önem verdiğini belirterek, Edirne'yi çok daha iyi noktalara taşımak için çalışmaların süreceğini kaydetti.