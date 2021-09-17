AK Parti İzmir'den Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idamının 60. yılı dolayısıyla açıklama

AK Parti İzmir İnsan Hakları Başkanı Emrullah Duran, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun idamının 60. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nın eş zamanlı programı kapsamındaki açıklamada Duran, Türkiye'de darbelerin başlangıcı olarak tarihte yerini alan 27 Mayıs askeri darbesiyle Duran, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın mizansen yargılamalar sonucu idam sehpasına çıkarıldığını, aileleriyle helalleşmelerine dahi izin verilmediğini belirtti.

27 Mayıs'ta başlayan darbelerin 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ile devam ettiğini aktaran Duran, "Milletimize büyük zararlar vermiştir. Yalnızca milletin evlatları değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti karanlığa gömülmek istenmiştir. 27 Nisan e-Muhtırası, 15 Temmuz darbe girişimiyle uyandırılmaya çalışılan bu karanlık odaklar, aziz milletimizin 15 Temmuz gecesi gösterdiği kararlılık ile sekteye uğratılmış ve ilelebet engellenmiştir." ifadelerini kullandı.