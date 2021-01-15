Son dakika haber | AK Parti Ankara Milletvekili Arslan'dan "aşı karşıtlarına itibar edilmemesi" çağrısı

Son dakika politika haberine göre AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, hiçbir bilimsel temeli bulunmayan argümanlarla aşı karşıtlığı yapmaya soyunanlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, hiçbir bilimsel temeli bulunmayan argümanlarla aşı karşıtlığı yapmaya soyunanlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Arslan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama kampanyasının hayırlı olmasını diledi.

Aşılamanın, salgının kontrol altına alınması açısından hayati önem taşıdığını belirten Arslan, Türkiye'nin, milli ve yerli aşısını mayıs ayında kullanmayı hatta dışarıya açmayı hedeflediğini kaydetti.

Dünyada tüm hükümetlerin, aşı temin ederek salgını dizginlemeye çalışırken, tamamen suni kaygılarla, basit komplolarla, hiçbir bilimsel temeli bulunmayan argümanlarla aşı karşıtlığı yapmaya soyunanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Aşıların içinde cıva bulunduğundan insanlara çip yerleştirildiğine varana dek akla hayale sığmayan iddiaların hararetli savunucuları, insanlarımızın sağlığıyla oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aşının, virüsleri ortadan kaldırmadığına ancak vücuda giren virüslerle savaşacak antikorları hazırladığına dikkati çeken Arslan, "Her şeyin başı sağlık. Unutmayalım ki sağlık olmadan iş, aş, eğitim, mutluluk olmaz, olmuyor. Salgının kontrol altına alınması için tüm dünyanın aşılanması, ortak düşmana karşı birlikte savaşılması gerekiyor. Mevcut ortamda, hiç kimsenin aşı milliyetçiliği yapma lüksü yok. Tüm dünya aşıya muhtaç." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu