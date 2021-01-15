Son dakika haber | AK Parti Ankara Milletvekili Arslan'dan "aşı karşıtlarına itibar edilmemesi" çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | AK Parti Ankara Milletvekili Arslan'dan "aşı karşıtlarına itibar edilmemesi" çağrısı

15.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:09
Son dakika haber | AK Parti Ankara Milletvekili Arslan'dan

Son dakika politika haberine göre AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, hiçbir bilimsel temeli bulunmayan argümanlarla aşı karşıtlığı yapmaya soyunanlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, hiçbir bilimsel temeli bulunmayan argümanlarla aşı karşıtlığı yapmaya soyunanlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

Arslan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama kampanyasının hayırlı olmasını diledi.

Aşılamanın, salgının kontrol altına alınması açısından hayati önem taşıdığını belirten Arslan, Türkiye'nin, milli ve yerli aşısını mayıs ayında kullanmayı hatta dışarıya açmayı hedeflediğini kaydetti.

Dünyada tüm hükümetlerin, aşı temin ederek salgını dizginlemeye çalışırken, tamamen suni kaygılarla, basit komplolarla, hiçbir bilimsel temeli bulunmayan argümanlarla aşı karşıtlığı yapmaya soyunanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "Aşıların içinde cıva bulunduğundan insanlara çip yerleştirildiğine varana dek akla hayale sığmayan iddiaların hararetli savunucuları, insanlarımızın sağlığıyla oynuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Aşının, virüsleri ortadan kaldırmadığına ancak vücuda giren virüslerle savaşacak antikorları hazırladığına dikkati çeken Arslan, "Her şeyin başı sağlık. Unutmayalım ki sağlık olmadan iş, aş, eğitim, mutluluk olmaz, olmuyor. Salgının kontrol altına alınması için tüm dünyanın aşılanması, ortak düşmana karşı birlikte savaşılması gerekiyor. Mevcut ortamda, hiç kimsenin aşı milliyetçiliği yapma lüksü yok. Tüm dünya aşıya muhtaç." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlker Başbuğ Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Oğuzhan Koç Cemal Hünal Hande Erçel Kim Kardashian
Spor Ersun Yanal Mesut Bakkal İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | AK Parti Ankara Milletvekili Arslan'dan "aşı karşıtlarına itibar edilmemesi" çağrısı - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 15:37:04. #1.14#
title