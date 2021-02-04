Son dakika haber! Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)

Gelen son dakika haberine göre Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattıTIP ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDUÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kaybolan Hacettepe Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'in (23) jandarma ekipleri tarafından zeytinlik arazide yapılan...