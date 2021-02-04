Son dakika haber! Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)
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Son dakika haber! Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)

04.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:21
Son dakika haber! Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)

Gelen son dakika haberine göre Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattıTIP ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDUÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kaybolan Hacettepe Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'in (23) jandarma ekipleri tarafından zeytinlik arazide yapılan...

Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı

TIP ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kaybolan Hacettepe Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'in (23) jandarma ekipleri tarafından zeytinlik arazide yapılan aramada, cansız bedeni bulundu.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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