Son dakika haber! Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı (4)
04.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:21
Gelen son dakika haberine göre Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattıTIP ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDUÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kaybolan Hacettepe Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'in (23) jandarma ekipleri tarafından zeytinlik arazide yapılan...
Ailesiyle yazlığına gelen tıp öğrencisi kayboldu, ekipler arama başlattı
TIP ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünde kaybolan Hacettepe Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'in (23) jandarma ekipleri tarafından zeytinlik arazide yapılan aramada, cansız bedeni bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı