Son dakika haber... Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden 5 gündür haber alınamıyor
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Son dakika haber... Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden 5 gündür haber alınamıyor

Son dakika gelişmesine göre Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden 5 gündür haber alınamıyorŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde pazar günü aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan İzzet Batmaz (49) ile Selahattin Güngen'den (38) haber alınamıyor.

09.07.2020 16:20 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:25

Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden 5 gündür haber alınamıyor

ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde pazar günü aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan İzzet Batmaz (49) ile Selahattin Güngen'den (38) haber alınamıyor. Vali Ali Hamza Pehlivan, Batmaz ve Güngen için arama çalışmasının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

İzzet Batmaz ve Selahattin Güngen, pazar günü sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Cudi Dağı bölgesine pikniğe gitti. Kahvaltıdan sonra Batmaz ve Güngen, otomobille dolaşacaklarını belirterek, piknik alanından ayrıldı. İkiliden bir süre haber alamayan aileleri İkizce Jandarma Karakolu'na giderek, ihbarda bulundu. Ailelerinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında Batmaz ve Güngen'in bindiği araç, Cudi Dağı eteklerinde terk edilmiş halde bulundu.

Batmaz ve Güngen'in arama çalışmalarına ilişkin açıklamada bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan arama çalışmalarını sürdüğünü söyledi. Vali Pehlivan, "Kayıp vatandaşlarımız ile ilgili iş adli boyut kazandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'mızın talimatları doğrultusunda jandarma ekiplerimiz havadan, karadan gerekli takibi sürdürüyorlar. Şu anda herhangi bir iz, emareye rastlanmadı. Ama yakın takipte arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız belli bir plan doğrultusunda takibatlarını sürdürüyorlar. Ailelerin bu konuda hassasiyetleri var. Herhangi bir gelişme olduğunda aileleri ile paylaşacağız" dedi.

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Son dakika haber... Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden 5 gündür haber alınamıyor

Kaynak: DHA

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