Son dakika haber: Aileler evlatlarını PKK terör örgütünden almak için direnişlerini sürdürüyor
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Son dakika haber: Aileler evlatlarını PKK terör örgütünden almak için direnişlerini sürdürüyor

Son dakika haberleri: Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler çocuklarını PKK terör örgütünün elinden almak için direnişlerini aralıksız sürdürüyor.

Son dakika haber: Aileler evlatlarını PKK terör örgütünden almak için direnişlerini sürdürüyor
15.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:44

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler çocuklarını PKK terör örgütünün elinden almak için direnişlerini aralıksız sürdürüyor. Evlat nöbeti tutan anne Solmaz Övünç, kendisi eylemde, eşinin ise evde çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptığını ve evde huzurlarının kalmadığını söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 348'inci gününde de devam ediyor.

"Her akşam ceketini koklayarak yatıyorum"

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Övünç, kendisi eylemde eşinin ise evde çocuklarına hem annelik hemde babalık yaptığını kaydederek evde huzurun kalmadığını, gözü gibi baktığı bir dediğini iki etmediği oğlu Baran'ın yolunu gözlediğini aktardı. Övünç, "348 günüdür Baran oğlum için buradayım, 348 yılda geçse burada kalacağım. HDP çocuğumu nasıl götürdüyse öyle getirsin, benim oğlumu dağda beni de burada mahkum ettiler. Ben, babası ve kardeşleriyle oğlumun arası süperdi, bir dediğini iki yapmıyorduk. Okula gönderiyordum, çok sevimliydi herkes biliyor. Çocuklarım başı boş değildiler, atmazdık sokağa okula gidince sabahtan akşama kadar kapılarda beklerdik. Oğlum gittikten sonra huzurum yok, eşim aradı bulamadı, oğlum gelmeyene kadar mutlu, huzurlu olmam. Eşimi ve çocuklarımı eve bıraktım oğlumun peşine düştüm, eşim onlara hem annelik hem babalık yapıyor, onlara temizlik ve yemek yapıyor, bu evlattır bir candır, ciğerimin parçasını söküp götürdüler sonuna kadar peşini bırakmayacağım. Ölüyse ölüsü sağsa sağını istiyorum, ben çocuğumun kokusuna hasretim, ben her akşam ceketini koklayarak yatıyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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