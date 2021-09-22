Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından şehit yakını ve gazilere yönelik yardım başvuruları hakkında bilgilendirme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakını ve gazilerin süreklilik arz etmeyen temel ihtiyaçlarının karşılandığını, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabileceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından konuya ilişkin Bakanlığının yaptığı bilgilendirmeyi paylaştı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, yardımlardan şehit yakını ve gaziler yararlanabiliyor, destek kapsamında ise faydalanacak kişilerin süreklilik arz etmeyen temel ihtiyaçları karşılanıyor. Yardımdan yararlanmak isteyenlerin bulundukları yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunmaları gerekiyor.