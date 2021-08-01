Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yangından etkilenenlere yönelik desteklerini sürdürüyor
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Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yangından etkilenenlere yönelik desteklerini sürdürüyor

Son dakika haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yangından etkilenenlere yönelik desteklerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının psikososyal destek ekipleri, yangınların meydana geldiği illerde 3 bin 516 kişiye yönelik destek hizmetini sürdürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının psikososyal destek ekipleri, yangınların meydana geldiği illerde 3 bin 516 kişiye yönelik destek hizmetini sürdürüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bakanlık tarafından, yerleşim alanlarını da etkileyen yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kaynak aktarıldı.

Doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için SYDV hesaplarına nakdi destek sağlayan Bakanlık, psikososyal destek ekipleriyle de afetlerden etkilenen vatandaşlara hizmet veriyor.

Psikososyal destek ekipleri, afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulması, geliştirilmesi ve afetlerden etkilenenlerin normal yaşamlarına geri dönme sürecinin hızlandırılması amacıyla vatandaşlara hizmet veriyor.

Uzman ekipler, yangınların meydana geldiği il, ilçe ve taşralarda hane hane dolaşarak, yangının olumsuz etkilerinden kurtulmaları için ailelerle birebir görüşmeler yaparak psikolojik destek sunuyor.

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 28 Temmuz'dan bu yana Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Muğla ve Kayseri'de 316 uzman personelle, 1243 hanedeki 3 bin 516 kişiye ulaştı.

Ayrıca ekipler, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürmeye çalışan ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in başta kızı olmak üzere ailesine psikososyal destek hizmeti vermeye başladı.

Afet bölgelerindeki çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor

Ayrıca psikososyal destek ekipleri, yangından etkilenen afet bölgelerindeki çocuklara moral vermek için çeşitli aktiviteler düzenleyerek yüzlerini güldürmeye çalışıyor.

Belirlenen güvenli alanlarda çocuklarla bir araya gelen ekipler, çeşitli geleneksel ve eğitici oyunlar oynatarak çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Uzman ekipler, yangından psikolojik olarak olumsuz etkilenen çocuklarla birebir görüşerek, onlara sorunlarını aşabilmenin yollarını öğretiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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