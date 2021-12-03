Son dakika haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Dünya Engelliler Günü'ne özel video hazırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, videonun, okul çağındaki gençlerde engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan çalışma neticesinde okullarda gösterilmesinin sağlanacağı belirtildi.

Engellilerin toplumsal hayata tam ve eşit katılımını sağlamak için tüm ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Çocuklarımız, 'Biz Birbirimizi Tamamlıyoruz' diyerek bize çok önemli bir mesaj verdi. Bütün insanların birbirinden farklı olduğunu, bu farklılıkların bizim için ancak bir zenginlik olabileceğini gösterdi. Bu bakışın herkesi kuşatmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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