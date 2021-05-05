Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Çocuğumuzun yaşanan olaydan olumsuz etkilenmemesi için uzman psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can'ın...
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Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Çocuğumuzun yaşanan olaydan olumsuz etkilenmemesi için uzman psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can'ın...

Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 'Çocuğumuzun yaşanan olaydan olumsuz etkilenmemesi için uzman psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can'ın...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan ve 46 saatlik çalışma sonucunda bulunan otizmli Kerim Can Güney'in yaşadığı olaydan etkilenmemesi için psikososyal destek ekiplerinin yanında olduğunu açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan ve 46 saatlik çalışma sonucunda bulunan otizmli Kerim Can Güney'in yaşadığı olaydan etkilenmemesi için psikososyal destek ekiplerinin yanında olduğunu açıkladı.

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kerim Can evladımızın sağ salim bulunması yüreğimize su serpti. Çocuğumuzun yaşanan olaydan olumsuz etkilenmemesi için uzman psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can'ın yanında. Ailemizi bu süreçte desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu
10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu
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