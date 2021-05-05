Son dakika haber | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Çocuğumuzun yaşanan olaydan olumsuz etkilenmemesi için uzman psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can'ın...

Son dakika gelişmesine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolan ve 46 saatlik çalışma sonucunda bulunan otizmli Kerim Can Güney'in yaşadığı olaydan etkilenmemesi için psikososyal destek ekiplerinin yanında olduğunu açıkladı.