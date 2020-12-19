Son dakika haber... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir"
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Son dakika haber... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir"

19.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:56
Son dakika haber... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

Son dakika haberler... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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