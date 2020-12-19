Son dakika haber... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir"

Son dakika haberler... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır.