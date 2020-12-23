Bakan Selçuk: "Kısa Çalışma Ödeneği başvuru süresi 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı"
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Bakan Selçuk: "Kısa Çalışma Ödeneği başvuru süresi 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı"

23.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:41
Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık itibarıyla başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, korona virüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında 1 Aralık itibarıyla başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan iş yerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, "Korona virüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurmayan iş yerlerimiz 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-Devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilecekler" dedi.

DAHA ÖNCE ÖDENEKTEN YARARLANAN İŞ YERLERİ İLAVE İŞÇİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLECEK

Bakan Selçuk, daha önce ödenekten yararlanan iş yerlerinin durumuna da değindi. 31 Aralık tarihine kadar korona virüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk, "Bu iş yerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu.

Selçuk ayrıca, Kısa Çalışma Ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini hatırlattı. Kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini duyuran Bakan Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için Kısa Çalışma Ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

(Hasan Özkan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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