Son dakika: Bakan Selçuk: "İş'te Anne projemizden 42 binden fazla kadınımız yararlandı"

Son dakika gündem haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların işgücüne katılımını desteklemek için başlatılan "İş'te Anne Projesi" kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların işgücüne katılımını desteklemek için başlatılan "İş'te Anne Projesi" kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, İŞKUR tarafından, dezavantajlı konumda bulunan ve çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınların işgücüne kazandırılması amacıyla Eylül 2018'de başlatılan "İş'te Anne Projesi"nin sürdüğünü belirtti. Bakan Selçuk, "Proje kapsamında sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek alan kadınlar ile Bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan kadınlar bu projeden yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

KURSA KATILANLARA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ

İŞKUR'un 81 İl Müdürlüğünde "İş'te Anne Birimi" oluşturulduğunu ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, projeden yararlanan kadınların, İş Kulübü bulunan illerde öncelikle İş Kulüplerine katıldığının, İş Kulübü bulunmayan illerde ise İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden faydalandığının bilgisini verdi. Selçuk, kadınların İş Kulübü faaliyeti sonrasında en az yüzde 50 istihdam garantili olarak düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ile İşbaşı Eğitim Programlarından yararlandığını söyledi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, diğer yandan sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ile İşbaşı Eğitim Programlarına katılan kadınlara günlük olarak ödenen kursiyer zaruri giderine ilave olarak ayrıca aylık 400 TL çocuk bakım desteği verildiğinin de altını çizdi.

"KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Kadınların ve ailenin toplumda güçlenmesi, nitelikli eğitim imkanlarına sahip olması, işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve kadın girişimci sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Selçuk, "Kadınların güçlendirilmesi için önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu. Türkiye'de son 18 yılda kadın istihdamının artırılması için reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadın istihdamında dünyadaki gelişmelerin yakalanmasının, kadının ve ailenin güçlenmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı