Son dakika haber | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İzmir'e gidecek
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Son dakika haber | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İzmir'e gidecek

30.10.2020 23:39 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:42
Son dakika haber | Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İzmir'e gidecek

Son dakika haberler... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İzmir'de incelemelerde bulunacak, vatandaşlarla görüşecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İzmir'de incelemelerde bulunacak, vatandaşlarla görüşecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak ve bölgede incelemelerde bulunmak amacıyla İzmir'e gidecek.

Selçuk, yarın depremden etkilenen vatandaşlarla ve bakanlık ekipleriyle görüşecek, çalışmaları takip edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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