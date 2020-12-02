Son dakika haber | AİHM Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ermenistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Ermenistan'ın talebi üzerine Türkiye aleyhine verdiği ihtiyati tedbir kararını kaldırdığını duyurdu. AİHM, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da süren çatışmalara ilişkin Ermenistan'a karşı geçici tedbir uygulanması konusundaki talebini incelemeyi kabul etti. Karar, 10 Kasım 2020 gece yarısından itibaren Dağlık Karabağ ihtilafının sona erdiğinin ilan edilmesinden sonra geldi. AİHM tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Aralık 2020 tarihinde Mahkeme, Türkiye Hükümeti tarafından sağlanan bilgiler ışığında yukarıdaki başvuruyu yeniden değerlendirmiş ve bu bilgiler ışığında 6 Ekim 2020 tarihinde Ermenistan/ Türkiye davasında belirtilen geçici tedbirin kaldırılmasına karar vermiştir"denildi .Ermenistan da 30 Eylül'de Azerbaycan'a karşı geçici tedbir alınması talebinde bulunmuş, talebin incelenmesi AİHM tarafından kabul edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı