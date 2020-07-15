Son dakika haber: AİÇÜ'de "15 Temmuz Farkındalık Konferansı" online olarak gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: AİÇÜ'de "15 Temmuz Farkındalık Konferansı" online olarak gerçekleştirildi

Son dakika haberine göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "15 Temmuz Farkındalık Konferansı" online olarak gerçekleştirildi.

Son dakika haber: AİÇÜ'de
15.07.2020 15:58 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:01

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) "15 Temmuz Farkındalık Konferansı" online olarak gerçekleştirildi.

AİÇÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında online olarak gerçekleştirilen İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un konuşmacı olduğu "15 Temmuz Farkındalık Konferansı"na Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ Senato Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un yaptığı "15 Temmuz Farkındalık Konferansı"nda konuşan İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Türkiye'deki darbelerin tarihi hakkında kısa bir hatırlatma yaparak, sivil ve milli iradenin dizayn edilme süreçlerinde silahlı kuvvetlerin kullanıldığını söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok, "Türkiye'yi istedikleri noktaya çekmek isteyenler, MİT krizi, Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe teşebbüslerinden sonuç alamayınca Silahlı Kuvvetler içerisinde örgütlenen FETÖ teröristleriyle silahlı darbe girişiminde bulundular. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ile yaptığı çağrıya gönlünü açan kahraman milletimiz, meydanları ve havalimanlarını doldurarak, kamu kurumlarını korumaya alarak teröristlere fırsat vermedi. O karanlık gecede dünya tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı. Silah yapısının zirveye çıktığı bir çağda, vatandaşlarımız elinde hiçbir silah olmadan sadece bedenini kullanarak darbeyi durdurması bizlere Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatmaktadır" diye konuştu. Milletvekili ALTINOK, "FETÖ ve benzeri örgütler bu memleketin birliğini ve beraberliğini bozmak istiyorlar. Eğer biz kimsenin mezhebine, etnisitesine, kimliğine bakmadan 83 milyonun tamamını millet olma şuuru ile kucaklayamaya devam edersek, kimse bu ülkeye ve millete zarar veremez. Burada şunu da hatırlatmak gerekmektedir. Eğer bir ülke ona liderlik yapabilecek bir lidere sahip olmazsa, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'e sahip olduğu gibi, bu hain darbe girişimlerinde de Recep Tayyip Erdoğan'a sahip olmazsa bu kadar saldırıyı karşılayabilme iradesini gösteremez" diye konuştu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, "15 Temmuz'un destan olarak adlandırılması gerekmektedir. Modern siyasi tarihte, teknik olarak silahlı kuvvetlerin güçlü olduğu bir dönemde yapılan darbe girişiminin millet tarafından durdurulması çok önemlidir. Halkımızın güçlü bir liderin önderliğinde neler yapabileceğini o menfur gecede hep birlikte gördük. Ama bundan sonra bunun tekrarlanmaması içinde dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Türk halkı, milli birlik ve beraberlik içerisinde 15 Temmuz gibi büyük bir darbeyi önlemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz çıplak elleriyle tankları önlemiş, vatanı sevmenin, özgürlüğün demokrasinin ne olduğunu göstermiştir. Bütün dünya bundan gereken dersi almıştır. Eğer o gün güçlü bir liderin cesur duruşu olmasaydı, milletimiz sokağa çıkmasaydı belki de hainler emellerine ulaşmak için her türlü kötülüğü yapacaklardı" diye konuştu.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, hükümetin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine ve demokrasi iradesine sahip çıkmasıyla, istikbal ve inançlara darbe vurmak isteyenlere karşı yekvücut olup, aydınlık bir gelecek idealinden asla

taviz verilmeyeceğinin, birlik ve beraberlik sayesinde nelerin başarılabileceğinin tüm dünyaya gösterildiğini söyledi. Prof. Dr. Karabulut, "Ülkemizi karanlığa gömmek isteyenlere bu millet, tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle dikildi. Bu yüce millet, şehit ve gazileriyle, 15 Temmuz gecesi cesaret, dirayet, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdı. Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla, Türkiye, bugün Ayasofya'ya vurulan zincirleri kırabilmiştir. Çünkü Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın mirası, Fethin kutlu sembolü, tam bağımsızlığımızın bir nişanesidir. Bu kutlu mabedi Müslüman aleminin hizmetine açan Sayın Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki, bu güzel ülke, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün öncesinden daha güçlüdür. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize hayırlı ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - AĞRI

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 3. Sayfa
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti Spor
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha Politika
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu Güncel
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz Güncel
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyal medya düzenlemesi hakkında konuşan Beren Saat: Birtakım denetlemeler olabilir
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Bülent Turan Halife Hafter Meral Akşener Hüseyin Filiz
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Hikmet Karaman Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: Son dakika haber: AİÇÜ'de "15 Temmuz Farkındalık Konferansı" online olarak gerçekleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 16:03:04. #1.15#
title