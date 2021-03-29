Son dakika haber: Ahşap evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Ahşap evlerin arasında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Ahşap evlerin arasında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber: Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki ahşap arasında çıkan yangın panik oluşturdu.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki ahşap arasında çıkan yangın panik oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, yangın bugün 14.00 sıralarında Eskicami Mahallesi Yokuşbaşı Caddesi Güvenç Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk birbirine yakın 2 ahşap bina arasındaki arsada bulunan plastik sandalyeleri ateşe verdi. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Yangını evlere sirayet etmeden kısa sürede söndüren itfaiye erleri, soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı boş olduğu bilinen evlerin içlerine girerek yangının evlere zarar verip vermediğini kontrol etti.

Yangın nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken bir vatandaşa ait plastik sandalyeler yanarak kül oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Son dakika haber: Ahşap evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Ahşap evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber: Ahşap evlerin arasında çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tülin Özen Binnur Kaya Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Petrol Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ahşap evlerin arasında çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:06:17. #1.16#
title