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Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı.

Yangın saat 09.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Mesudiye caddesinde bulunan Erol Bora'ya ait 2 katlı ahşap binanın 2. katında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bitişikte bulunan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiler. Çıkan yangın 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangın sonucu binada hasar oluştu. Mahalle sakinleri meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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