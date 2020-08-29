Son dakika haber... Ahşap döşemeye sıkışan köpek kurtarıldı
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Son dakika haber... Ahşap döşemeye sıkışan köpek kurtarıldı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap döşemeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

29.08.2020 19:56 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:00

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap döşemeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde bulunan ahşap döşemeye sıkışan köpek, iş yeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ahşap döşemelerin arasına sıkışan köpeği kurtardı.

Ekipler köpeği, sahibine teslim etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap döşemeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde bulunan ahşap döşemeye sıkışan köpek, iş yeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ahşap döşemelerin arasına sıkışan köpeği kurtardı.

Ekipler köpeği, sahibine teslim etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Ahşap döşemeye sıkışan köpek kurtarıldı

Kaynak: AA

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