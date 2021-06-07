Son dakika haber... Ahmetli'de çıkan yangında yaklaşık 10 dekar orman ve makilik zarar gördü

Son dakika haberler... Manisa'nın Ahmetli ilçesinde orman gençleştirme ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde orman gençleştirme ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dereköy Mahallesi Matdere mevkisinde orman gençleştirme alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve ilk müdahale aracıyla müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine çevre sakinleri de katıldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dekarlık arazi hasar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen