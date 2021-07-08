Son dakika haber! Ahmet Nur Çebi, Ghezzal'ın transferi için kulübüyle görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı

Son dakika haber: Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen sezon siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ın transferi için kulübü Leicester City ile görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen sezon siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal'ın transferi için kulübü Leicester City ile görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının sona ermesinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Çebi, Cezayirli futbolcunun menajeriyle görüştüklerini belirterek, "Menajeriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisiyle ilgili görüşmelerimiz olumlu ama kulübüyle henüz durumu çözemedik. Görüşmelerimiz devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul