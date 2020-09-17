Son dakika haber... Ahlat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı
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Son dakika haber... Ahlat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı

Son dakika haberi: Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Son dakika haber... Ahlat'ta Kovid-19 denetimi yapıldı
17.09.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.09.2020 18:03

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Ahlat'ta yapılan denetime katılan Kaymakam Fikret Dağ, esnaf ve vatandaşlardan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Dağ'a, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, İlçe Emniyet Müdür Vekili Serkan Yumar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İl Genel Meclis Üyesi Ertuğ Buğra Azapağası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, Ziraat Odası Başkan Vekili İzzettin Altıntaş ve kurum amirleri eşlik etti.

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Kaynak: AA

AA Editörü - Serdar Adıyaman
Serdar Adıyaman
AA Editörü
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