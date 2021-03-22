Son dakika haber: Ahlat Şehit Aileleri Derneği törenle açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği törenle açıldı.

Ahlat Kaymakamlığının destekleriyle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine tahsis edilen yerin açılışı Ahlat İlçe Müftüsü Mehmet Fudail Uyanık'ın yaptığı duanın ardından Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ve şehit aileleri tarafından yapıldı. Açılış sonrası konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, derneğin hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Başta dernek başkanımız Mürsel Bey ve diğer şehit ailelerimiz burada güzel bir organizasyona imza attılar. Bizlerde destek vermekte mükellefiz. Şehit ailelerimiz bizim baş tacımız, onlara sahip çıkacağız ve her fırsatta da aziz şehitlerimizi yad edeceğiz ki gelecek nesillerimiz ile geçmişimiz arasında bir rabıta kurabilelim. Eğer biz bu rabıtayı kuramazsak gelecek nesillerimize de bunun anlam ve önemini anlatamazsak bir ayağımız havada kalır. Yapmamız gereken en önemli hususlardan bir tanesi gelecek nesillerimize, çocuklarımıza bunun önemini bizatihi anlatmamızdır. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Bizi onların şefaatlerine nail eylesin" dedi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise "Şehitlerimiz ve gazilerimiz için yapılan bu çalışma hepimiz için aslında birer vazifedir. Bu vesile ile bütün sorumluluğu alan şehit babamız Mürsel Ardıç Beyi ve şehit ailelerimizi yürekten kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Dünyada bazı insanların devletsiz ve vatansız ne kadar vahim durumda olduğunu, birde yanı başımızdaki komşularımızda da gördüğümüzde şühedanın can verirken aslında bize neyi emanet ettiğini idrak etmenin çokta zor olmadığının kanaatini taşıyorum. Cenab-ı Hak bu toprakları bin yıldır İslam toprağı olarak bizlere bahşetmiş ecdadımız bize böyle bir miras bırakmış. Bizde bu vesileyle bütün mevcudiyetimizle çalışmalarımızla tamda ona kuvvet vermek üzere gayret ediyoruz. Dünya milletleri yeniden şekillenirken herkes topraklar üzerinde oynuyor. Bize düşen bir tek şey var. O da Allah'ın izniyle bize maliyeti ne olursa olsun şühedanın bize emanet ettiği bu vatanı bu devletin varlığını ilelebet sürdürmektir" diye konuştu.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mürsel Ardıç da, dernek yerinin açılmasında katkı sunan ve açılış törenine katılan herkese teşekkür etti. Ardıç, "Derneğimize bu yerin tahsisi için başta kaymakamımız ve belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra şehitlerimizi anma günlerimizde burada buluşacağız. Bayramlarda burada buluşacağız. Şehit aileleri olarak bir takım çalışmalarda bulunacağız" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı