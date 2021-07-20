Son dakika haber: Ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı
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Son dakika haber: Ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı

Son dakika haber: Ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hayvanlar son anda kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, hayvanlar son anda kurtarıldı.

Yangın, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet D.'ye ait olduğu öğrenilen ahırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar da ahırdaki hayvanları telef olmaktan son anda kurtardı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Ahır kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Son dakika haber: Ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı
Son dakika haber: Ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı
Son dakika haber: Ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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