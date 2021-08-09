Son dakika haber: Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması başvuruları başladı

Son dakika haberine göre Kırşehir'de 34. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında planlanan Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması başvurularının başladığı bildirildi.

Kırşehir'de 34. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında planlanan Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması başvurularının başladığı bildirildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek yarışmaya katılanların Ahi sofrası, hamur işi, tatlılar, yöresel et ve sebze yemekleri dallarında yarışacakları ifade edildi.

Bugün başlayan başvuruların 10 Eylül'e kadar devam edeceği vurgulanan açıklamada, yarışmanın 15 Eylül'de Ağalar Konağı'nda yapılacağı aktarıldı.

Her dalda dereceye giren birincilere 5 adet küçük çeyrek, ikincilere 3 adet küçük çeyrek ve üçüncülere ise 2 adet küçük çeyrek altın verileceği belirtilen açıklamada, katılmak isteyenlerin Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kırşehir Kent Konseyi, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kırşehir Yardım Sevenler Derneğine başvurabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, "Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması'nı her yıl yapılmakta olan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenleyerek geleneksel bir hale getirdik. Böylelikle Anadolu'muzun tam ortasında yer alan Kırşehir mutfağının tatlarını gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz yarışmamıza bu yıl devam ediyoruz. Özellikle ev hanımlarının ve yemek becerisi olan herkesin yarışmaya katılmalarını, bu vesile ile Ahiliğe sahip çıkmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız