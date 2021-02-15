Son dakika haber! Ağrılı çocuklar geleceğin milli kayak sporcusu olmaya hazırlanıyor

Ağrı'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezi'nde keşfedilen çocuklar, geleceğin milli kayak sporcusu olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İhtiyaç sahibi çocukların da aralarında bulunduğu Kayak Alp Disiplini Takımı sporcuları, Küpkıran Kayak Merkezi'nde antrenör Harun Akyol gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör Harun Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çok başarılı sporcuların bulunduğunu söyledi.

Yetenekli gençleri yetiştirip milli sporcu yapmayı hedeflediklerini ifade eden Akyol, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, Türkiye Şampiyonası'na katılmak ve başarılı olup kürsüye çıkmak. Bu çocukları mahallelerde yaşayan yoksul ailelerden çıkarmaya çalışıyoruz. Onların umudunu kayakla başarıya dönüştürmeye çalışıyoruz. Çok şükür bunları başarıyoruz. Geçen sene dört sporcumuzu yetiştirdik ve bunlar üniversiteyi kazandılar. Aynısını alttan gelen sporcularımıza sağlayıp üniversiteyi kazandırıp başarılara imza atmaya çalışıyoruz. Buradaki çocukların hepsinin bir umudu milli takıma seçilmek ve ülkemizi temsil etmek."

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde 21-22 Ocak'ta düzenlenen Kayak Alp Disiplini A Grubu Eleme Müsabakaları'nda 18 yaş altı kategorisinde birinci olan Berfin Balkis ise milli sporcu olup Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak istediğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez