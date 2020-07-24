Son dakika haber! Ağrı'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
Son dakika haberine göre Ağrı'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı Ağrı'nın Patnos ilçesinin Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken 3 kişi öldü.
24.07.2020 10:48 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:28
Ağrı'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinin Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken 3 kişi öldü.
Trabzon'dan Patnos'a gelmek için yola çıkan M.Hanifi Yıldız idaresindeki 06 FN 4326 plakalı özel araç Patnos'a 9 km kala refüjlere çarparak takla attı.
Olayda, Efkan, Abdullah, Efecan, Hanifi, Furkan, Ömer Ali, Alkın, Zeynep Yıldız ve Şafi Dilmaç yaralandı.
Yaralılar 112 ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine getirldi.
Durumları ağır olan Efkan (7), Efecan (13), Şafi Dilmaç hastanede vefat etti.
Yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.
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Kaynak: İHA