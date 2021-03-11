Son dakika haber: Ağrı'da tır şarampole devrildi: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Ağrı'da tır şarampole devrildi: 2 ölü

11.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:34
Son dakika haber: Ağrı'da tır şarampole devrildi: 2 ölü

Son dakika haberleri: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole devrilen tırın içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole devrilen tırın içerisinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Somkaya köyü civarlarında etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tır şarampole devrildi. A.Y. kontrolünde bulunan 02 EH 424 plakalı tırın şarampole devrildiğini gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsü A.Y. ile araçta bulunan M.Ş.'nin hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan cenazeleri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. A.Y. ile M.Ş.'nin cenazeleri Doğubayazıt D. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - AĞRI

Son dakika haber: Ağrı'da tır şarampole devrildi: 2 ölü
Son dakika haber: Ağrı'da tır şarampole devrildi: 2 ölü
Son dakika haber: Ağrı'da tır şarampole devrildi: 2 ölü
Son dakika haber: Ağrı'da tır şarampole devrildi: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Birol Güven Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Halis Özkahya Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ağrı'da tır şarampole devrildi: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:35:03. #1.14#
title