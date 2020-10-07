Son dakika haber: Ağrı'da terör örgütü PKK'ya destek veren 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Ağrı'da terör örgütü PKK'ya destek veren 3 kişi tutuklandı

07.10.2020 00:08 | Son Güncelleme: 07.10.2020 00:12
Son dakika haber: Ağrı'da terör örgütü PKK'ya destek veren 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri saptanan 3 zanlı hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı. Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılar İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 3 kişi hakkında tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Türkan Şoray Hatice Çarpar Bergüzar Korel
Spor Erol Bulut Mbaye Diagne Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ekim Türk Karar Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ağrı'da terör örgütü PKK'ya destek veren 3 kişi tutuklandı - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 00:13:37. #1.14#
title