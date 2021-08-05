Son dakika haber | Ağrı'da seyir halindeki aracın motorunda yangın çıktı
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Son dakika haber | Ağrı'da seyir halindeki aracın motorunda yangın çıktı

Son dakika haber | Ağrı'da seyir halindeki aracın motorunda yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ağrı'da motorunda yangın çıkan araç, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ağrı'da motorunda yangın çıkan araç, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ordu'dan Ağrı'ya gelen bir araç çevre yolu üzerinde seyir halindeyken motorunda yangın çıktı. Çevredeki araç sürücülerin durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kendi çabalarıyla yangını söndüren vatandaşların ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğuma çalışmaları yaparak olası bir tehlikeye karşı tedbir aldı. - AĞRI

Son dakika haber | Ağrı'da seyir halindeki aracın motorunda yangın çıktı
Son dakika haber | Ağrı'da seyir halindeki aracın motorunda yangın çıktı
Son dakika haber | Ağrı'da seyir halindeki aracın motorunda yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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