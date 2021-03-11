Son dakika haber | Ağrı'da şarampole devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaşamını yitirdi.

A.Y. idaresindeki 02 EH 424 plakalı tır, yoğun kar yağışının etkili olduğu Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nin Somkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, tırda sıkışan sürücü A.Y. ile araçtaki M.Ş'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan cenazeler, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez