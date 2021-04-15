Polisler şehit meslektaşlarının anısına fidan dikti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisler şehit meslektaşlarının anısına fidan dikti

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın huzur ve asayişini sağlayan polisler, öğrencilerle birlikte şehit meslektaşlarını anmak için 250 fidanı toprakla buluşturdu.

'Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz' diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

Ağrı'nın huzur ve asayişini sağlayan polisler, öğrencilerle birlikte şehit meslektaşlarını anmak için 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Valilik koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yakınlarında oluşturulan Polis Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi programı düzenlendi.

Çok sayıda polis, şehit meslektaşları adına Vali Osman Varol'un katılımıyla öğrencilerle fidan dikti.

250 fidanı toprakla buluşturan ve ibriklerle sulayan polisler, AA muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

Polislerin etkinliğine katılan Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit polislerin anısına fidan dikip Ağrı'da bir polis ormanı oluşturmak istediklerini söyledi.

Geçen hafta kentteki olumsuz hava koşulları yüzünden fidan dikme etkinliğini biraz gecikmeli yaptıklarını belirten Varol, şunları kaydetti:

"90 dönümlük bir alan üzerinde polis ormanı oluşturuyoruz. Burada bugün polislerimiz, emniyet yöneticilerimiz, diğer kurum temsilcilerimiz, öğrencilerimiz ile birlikte şehit polislerimizin anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Bu alan daha da güzelleşecek. Bu alan fidanlarla donatılarak polis ormanı haline gelecek. Tabi bugünün bir güzelliği daha oldu. Bugün 15 Nisan, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Bugüne de denk gelmesi ayrıca bizler için anlamlı oldu. Burada dikilen fidanları artık sadece şehit polislerimiz için değil, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, bu mücadele içerisinde yer almış hem o dönemki ordu mensuplarımız ve onların şehitler hem de kurtuluş mücadelesine katılmış tüm Ağrılı hemşerilerimizin yakınları ve o mücadelede şehadete ermiş olanların da anısına bu fidanların dikimini gerçekleştirmiş olduk."

Fidan dikmenin kutsal bir faaliyet olduğunu anlatan Varol, zaman içerisinde polis ormanına dikecekleri fidanlarla şehrin girişine yeşil bir alan kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Polisler şehit meslektaşlarının anısına fidan dikti
Polisler şehit meslektaşlarının anısına fidan dikti
Polisler şehit meslektaşlarının anısına fidan dikti
Polisler şehit meslektaşlarının anısına fidan dikti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ersun Yanal Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polisler şehit meslektaşlarının anısına fidan dikti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 17:40:54. #1.14#

title