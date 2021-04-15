Polisler şehit meslektaşlarının anısına fidan dikti

Ağrı'nın huzur ve asayişini sağlayan polisler, öğrencilerle birlikte şehit meslektaşlarını anmak için 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Ağrı'nın huzur ve asayişini sağlayan polisler, öğrencilerle birlikte şehit meslektaşlarını anmak için 250 fidanı toprakla buluşturdu.

Valilik koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yakınlarında oluşturulan Polis Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi programı düzenlendi.

Çok sayıda polis, şehit meslektaşları adına Vali Osman Varol'un katılımıyla öğrencilerle fidan dikti.

250 fidanı toprakla buluşturan ve ibriklerle sulayan polisler, AA muhabirince drone ile havadan görüntülendi.

Polislerin etkinliğine katılan Vali Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit polislerin anısına fidan dikip Ağrı'da bir polis ormanı oluşturmak istediklerini söyledi.

Geçen hafta kentteki olumsuz hava koşulları yüzünden fidan dikme etkinliğini biraz gecikmeli yaptıklarını belirten Varol, şunları kaydetti:

"90 dönümlük bir alan üzerinde polis ormanı oluşturuyoruz. Burada bugün polislerimiz, emniyet yöneticilerimiz, diğer kurum temsilcilerimiz, öğrencilerimiz ile birlikte şehit polislerimizin anısına fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. Bu alan daha da güzelleşecek. Bu alan fidanlarla donatılarak polis ormanı haline gelecek. Tabi bugünün bir güzelliği daha oldu. Bugün 15 Nisan, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Bugüne de denk gelmesi ayrıca bizler için anlamlı oldu. Burada dikilen fidanları artık sadece şehit polislerimiz için değil, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde, bu mücadele içerisinde yer almış hem o dönemki ordu mensuplarımız ve onların şehitler hem de kurtuluş mücadelesine katılmış tüm Ağrılı hemşerilerimizin yakınları ve o mücadelede şehadete ermiş olanların da anısına bu fidanların dikimini gerçekleştirmiş olduk."

Fidan dikmenin kutsal bir faaliyet olduğunu anlatan Varol, zaman içerisinde polis ormanına dikecekleri fidanlarla şehrin girişine yeşil bir alan kazandıracaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez