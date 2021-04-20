Murat Nehri'nde boğulan 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi
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Murat Nehri'nde boğulan 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı bir köyde, dün oyun oynarken Murat Nehri'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan ve cesedi bulunan İpek Yıldız toprağa verildi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı bir köyde, dün oyun oynarken Murat Nehri'ne düşüp akıntıya kapılarak kaybolan ve cesedi bulunan İpek Yıldız toprağa verildi.

İlçeye bağlı Mollakara köyünde dün arkadaşlarıyla oynarken Murat Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 5 yaşındaki İpek Yıldız'ın bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

Çalışmalar, nehrin kent merkezi ile Diyadin ilçesi arasındaki bölümde AFAD ve jandarma ekiplerince gerçekleştirildi.

Küçük İpek'in cesedi, bu çalışmalar sonucu jandarma ekiplerince köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kaplıcalar bölgesinde, nehirde bulundu. Jandarma ekiplerince bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bölgedeki çalışmalar, Anadolu Ajansı (AA) muhabirince drone ile görüntülendi.

112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Mollakara köyüne getirildi.

Baba evine götürülen İpek'in cenazesi, köyde kılınan cenaze namazı sonrası yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı, acılı babaya başsağlığı dileyerek teselli etti.

Köyde dün arkadaşlarıyla oyun oynarken Murat Nehri'ne düşerek gözden kaybolan İpek Yıldız'ın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Karanlığın çökmesiyle ekipler gece aramalara ara vermişti.

Küçük İpek'in cesedi, bugün sabah saatlerinde jandarma ekiplerince köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kaplıcalar bölgesinde, nehirde bulunmuştu.

Murat Nehri'nde boğulan 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Murat Nehri'nde boğulan 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Murat Nehri'nde boğulan 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi
Murat Nehri'nde boğulan 5 yaşındaki çocuk toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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