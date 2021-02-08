Son dakika haber | Ağrı'da mağazadan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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Son dakika haber | Ağrı'da mağazadan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

08.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:44
Son dakika haber | Ağrı'da mağazadan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Son dakika haberlerine göre Ağrı'da bir mağazadan hırsızlık anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Ağrı'da bir mağazadan hırsızlık anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 6 katlı mağazadan hırsızlık yapılması üzerine adrese gitti.

Buradaki incelemede önce mağazanın bitişiğindeki tek katlı bir binanın çatısına çıkan zanlının ardından iş yerinin duvarındaki demirlerden tırmanarak söz konusu iş yerinin 6. katındaki camdan içeri girdiğini belirledi.

Mağazadaki 2 ayrı kasadan hırsızlık yapan ve birini silahla kurşun sıkarak açtığı anlaşılan zanlının, poliste 55 ayrı suçtan kaydı olan M.A. olduğu tespit edildi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisi ekipleri, zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlının iş yerinden hırsızlık yapma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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