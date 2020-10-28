Son dakika haber: Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 12 kişiye para cezası
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Son dakika haber: Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 12 kişiye para cezası

28.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 21:28
Son dakika haber: Ağrı'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 12 kişiye para cezası

Son dakika haber: Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Ağrı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 12 kişiye 37 bin 800 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında restoran, cami, pazar yeri, spor salonu, kafe ve nikah töreni gibi toplu yaşam alanlarının da olduğu 519 noktada ekiplerce denetim yapıldı.

Ekipler bu kapsamda, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirledikleri 12 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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