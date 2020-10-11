Son dakika haber | Ağrı'da koronavirüs karantinasına uymayan 22 kişiye 69 bin 300 lira ceza
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Son dakika haber | Ağrı'da koronavirüs karantinasına uymayan 22 kişiye 69 bin 300 lira ceza

11.10.2020 20:47 | Son Güncelleme: 11.10.2020 20:50
Son dakika haber | Ağrı'da koronavirüs karantinasına uymayan 22 kişiye 69 bin 300 lira ceza

Son dakika gündem haberi... Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye toplam 69 bin 300 lira ceza kesildi.

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye toplam 69 bin 300 lira ceza kesildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kentte ekipler, cami, çay bahçesi, kuaför, restoran, konaklama ve pazar yeri gibi toplu yaşam alanlarının da aralarında olduğu 471 noktada denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, taksiler ve toplu ulaşım araçlarını da denetledi.

Kovid-19 testi pozitif çıkanlar ile temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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