Son dakika haber | Ağrı'da kar yağışı kazaya neden oldu

AĞRI (DHA) - AĞRI'da etkili olan kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ağrı merkeze bağlı Eskiharman Köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı kent merkezine gelmekte olan Tayfun Işık idaresindeki 34 HJ 2956 plakalı kamyonet tipi araç, kar yağışı nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Tayfun Işık ile eşi Beyaz Işık ve 2 yaşındaki Oğulları Hazar Işık yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.