Son dakika haber | Ağrı'da iş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'da, iş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen ve 55 ayrı suçtan kaydı olan zanlı tutuklandı.

Ağrı'da, iş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen ve 55 ayrı suçtan kaydı olan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir süre önce il merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan mağazaya girerek hırsızlık yapan M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Zanlının, dün de Doğubayazıt ilçesinde bir iş yerine çatıdan girerek 600 paket sigara çaldığı anlaşıldı.

Söz konusu iş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca kayıt altına alınan zanlı, Doğubayazıt'ta yakalandı.

Gözaltına alınan ve 55 ayrı suçtan kaydı olan M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez