Son dakika haber... Ağrı'da iki tırın çarpıştığı kaza can aldı: 1 ölü
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Son dakika haber... Ağrı'da iki tırın çarpıştığı kaza can aldı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... - Ağrı'da iki tırın çarpıştığı kaza can aldı: 1 ölü Ağrı'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

- Ağrı'da iki tırın çarpıştığı kaza can aldı: 1 ölü

AĞRI - Ağrı'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Geçidinde S.A kontrolündeki tır ile A.K kontrolündeki tır çarpıştı. Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.A hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybederken, diğer sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haber... Ağrı'da iki tırın çarpıştığı kaza can aldı: 1 ölü
Son dakika haber... Ağrı'da iki tırın çarpıştığı kaza can aldı: 1 ölü
Son dakika haber... Ağrı'da iki tırın çarpıştığı kaza can aldı: 1 ölü
Son dakika haber... Ağrı'da iki tırın çarpıştığı kaza can aldı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan

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