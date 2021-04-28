Son dakika haber... Ağrı'da iki polis arasında kavga: 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Ağrı'da aralarında anlaşmazlık çıkan iki polisin tartışması kanlı bitti.

Ağrı'da aralarında anlaşmazlık çıkan iki polisin tartışması kanlı bitti.

İddiaya göre Ağrı'da görev yapan ve biri kadın olan E.Ç ve M.D arasında tartışma çıktı. İki polis arasında pansiyonda çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönünce, M.D adlı polis, kadın polis olan E.Ç'yi silahıyla vurdu. E.Ç olay yerinde hayatını kaybederken, M.D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı