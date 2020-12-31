Son dakika haber | Ağrı'da çalınan minibüs Doğubayazıt ilçesinde bulundu
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Son dakika haber | Ağrı'da çalınan minibüs Doğubayazıt ilçesinde bulundu

31.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:38
Son dakika haber | Ağrı'da çalınan minibüs Doğubayazıt ilçesinde bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Ağrı'da 2 gün önce çalınan minibüs, polis ekiplerinin çalışmasıyla Doğubayazıt ilçesinde bulundu.

Ağrı'da 2 gün önce çalınan minibüs, polis ekiplerinin çalışmasıyla Doğubayazıt ilçesinde bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde 2 gün önce sabah saatlerinde çalınan 04 AB 676 plakalı minibüsün bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileriyle koordineli çalışan ekipler, 72 saat boyunca 28 iş yeri kamerası ile güvenlik kameralarını inceledi.

Minibüsü Doğubayazıt ilçesinde bulan ekipler, hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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