Son dakika haber: Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 5 yaralı (2)
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Son dakika haber: Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 5 yaralı (2)

Son dakika haber: Ağrı'da aileler kavga etti: 3 ölü, 5 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KÖYE 5 YIL ÖNCE YERLEŞMİŞLERAğrı'nın Tutak ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki 20 hane 110 nüfuslu Kılıçgediği köyünde 3 kişinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

KÖYE 5 YIL ÖNCE YERLEŞMİŞLER

Ağrı'nın Tutak ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki 20 hane 110 nüfuslu Kılıçgediği köyünde 3 kişinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 5 kişinin yaralandığı kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Kavganın Kılıçgediği köyüne 5 yıl önce Ağrı'nın Patnos ilçesinden göç eden amca çocukları arasında yaşandığı belirtilirken, biri kadın 5 yaralının Tutak ve Ağrı'daki hastanelerde tedavisi devam ediyor. Tutak ilçesinin en küçük köylerinden biri olan Kılıçgediği'ne jandarma kontrolünden girilip çıkılabiliyor.Köy Muhtarı Talat Cengiz, olayın saat 05.00 sıralarında meydana geldiğini belirterek, "Silahlı kavga etmişler. Kavgada silah kullanıldığı için köydekiler korkup müdahale edemedi. Üzgünüz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

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