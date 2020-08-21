Son dakika haber: Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbarı çalışmaları doğrultusunda Doğubayazıt kırsalında Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden operasyonla ilgili yapılan açıklamada da, "Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

(Merve Gökbakan-Ramazan Demir/İHA)

Kaynak: İHA