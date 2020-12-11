Son dakika haber | Ağrı'da 2 Mart'ta gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Kars'ta öldürülen teröristler olduğu belirlendi
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Son dakika haber | Ağrı'da 2 Mart'ta gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Kars'ta öldürülen teröristler olduğu belirlendi

11.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:22
Son dakika haber | Ağrı'da 2 Mart'ta gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinin Kars'ta öldürülen teröristler olduğu belirlendi

Bir son dakika haberine göre Kars'ta 28 Ağustos 2020'de etkisiz hale getirilen 5 teröriste ait silahlar üzerinde yapılan kriminal-balistik inceleme, bu teröristlerin gerçekleştirdikleri eylemin belirlenmesini sağladı.

Kars'ta 28 Ağustos 2020'de etkisiz hale getirilen 5 teröriste ait silahlar üzerinde yapılan kriminal-balistik inceleme, bu teröristlerin gerçekleştirdikleri eylemin belirlenmesini sağladı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Kars'ın Kağızman ilçesi Dibekkaya Köyü kırsalında 28 Ağustos 2020'de gerçekleştirilen operasyonda öldürülen 5 teröristin kullandıkları silahların kriminal-balistik incelemesi tamamlandı.

İncelemede teröristlerin, 2 Mart 2020'de Doğubayazıt-Gürbulak kara yolunda Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden 3 personelin şehit olması, 2'si uzman çavuş, 32'si Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personeli olmak üzere 34 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan servis aracına yönelik eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kars'taki operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin, aranan teröristler listesinde turuncu kategoriden "Amed Sorhin" kod adlı Benazir Yılmaz, gri kategoriden "Hogir" kod adlı Muhammet Taşçı ve "Karker" kod adlı Mehmet Emin Delen ile herhangi bir kategoride yer almayan "Hevi Torhildan" kod adlı Dilan Olgun ve "Metin" kod adlı Koray Aspir oldukları belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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