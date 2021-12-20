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Son dakika haber... Ağrı beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı

Son dakika haber... Ağrı beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan ve kenti beyaza bürüyen karın tadını çocuklar çıkardı.

AĞRI (İHA) - Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan ve kenti beyaza bürüyen karın tadını çocuklar çıkardı.

Kış mevsiminin etkisini en çok hissettirdiği Ağrı'da, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Beyaza bürünen kentte yağışa sevinen çocuklar, kartopu oynayarak karın tadını çıkarttı. Karla beraber ortaya çıkan manzara ise görenleri hayran bıraktı.

Okul çıkışı arkadaşlarıyla beraber karın tadını çıkaran çocuklardan Ceylin Aslan, "Kar yağmıyordu ve hava çok soğuktu. Kar yağdıktan sonra hava daha hafif oldu. Bu yüzden mutluyuz ve eğlenebiliyoruz. Kardan adam yapabiliyoruz. Kardan adam yaptık öğretmenlerimizle çok beğendiler. Arkadaşlarımızla kar topu savaşı yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

(Merve Gökbakan/İHA)

Son dakika haber... Ağrı beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı

Son dakika haber... Ağrı beyaza büründü, karın tadını çocuklar çıkardı

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