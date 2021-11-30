Son dakika haber! Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (3) - Haberler
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Son dakika haber! Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (3)

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Ağlayan 2 aylık bebeğini döven babaya gözaltı (3)

Son dakika haberleri: TUTUKLANDIGaziantep'te, ağlayan bebeğini dövdüğü için gözaltına alınan Yunus Göç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP (DHA) - TUTUKLANDI

Gaziantep'te, ağlayan bebeğini dövdüğü için gözaltına alınan Yunus Göç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana gelen Cihan bebeğin darp edilmesine ilişkin soruşturmada baba Yunus Göç'ün gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi: "29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana gelen bir aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci Adli Görüşme Odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı Kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır."


Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri

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