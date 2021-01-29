Son dakika haber: Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine 1 milyon liranın üzerinde yatırım kazandırıldı
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Son dakika haber: Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine 1 milyon liranın üzerinde yatırım kazandırıldı

29.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:32
Son dakika haber: Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine 1 milyon liranın üzerinde yatırım kazandırıldı

Son dakika gündem haberi: AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine nitelikli hizmet genişlemesi amacıyla 1 milyon liranın üzerinde yatırım kazandırıldığını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesine nitelikli hizmet genişlemesi amacıyla 1 milyon liranın üzerinde yatırım kazandırıldığını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde toplam 59 diş ünitesi olduğu, bunlardan 54'ünün aktif kullanıldığı belirtildi.

Yedi diş ünitesi alım işlemleri için Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığındaki görüşmeler sonucunda onay alındığı ve genel bütçeden ödenek aktarımının gerçekleştiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bulunan ve çevre illerden gelen hastalara ileri tetkik ve tedavi işlemlerinin uygulanabilmesi, detaylı radyolojik görüntülerin oluşturulabilmesi, il dışı hasta sevklerinin önüne geçilmesi ve nitelikli hizmet genişlemesi amacıyla ihtiyaç duyulan ve talep edilen Konik Işınlı Dental Volumetrik Tomografi Cihazı alım izni için yine Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığında konunun takibini sağlayarak onayını aldık.

Nitelikli hizmet genişlemesi amacıyla alınan bu onaylar sayesinde Karabük'ümüzde ağız diş sağlığına yaklaşık maliyet tutarı 1 milyon liranın üzerinde yatırım kazandırdık. Bu hizmetler neticesinde ilimizde sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde statü değişikliği oluşacak ve hastanemiz bölgemiz dışında da geniş bir bölgeye ve hasta kitlesine hitap edebilecek pozisyona gelecektir. İlimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, her daim desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca başta olmak üzere emek veren bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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